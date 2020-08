Bambina di 10 mesi mangia una pastiglia di detersivo liquido e finisce in coma: “Ha lo stomaco bruciato” (Di lunedì 10 agosto 2020) È bastato un attimo di distrazione della madre perché la figlia di 10 mesi mettesse in bocca una pastiglia di detersivo liquido per la lavatrice, finendo in coma. È quanto successo in Scozia, come riferisce il Mirror: Melissa Cairney, 27 anni, stava facendo il bucato quando la piccola Pearce Shepherd che era lì con lei ha morsicato una delle pastiglie con il detersivo. Appena la donna si è accorta dell’accaduto ha subito portato la piccola in ospedale: vomitava e le sue condizioni di salute si sono presto aggravate. Il detersivo le ha causato gravi lesioni allo stomaco e muco nei polmoni: ora è in coma al Royal Hospital for Children di Glasgow dove i medici la stanno tenendo sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

