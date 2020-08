Apple contro Prepear in causa per il logo, ecco che succede (Di lunedì 10 agosto 2020) Apple ha fatto causa agli sviluppatori dell’app Prepear, un tool utilizzato dagli utenti per scoprire ricette, pianificare pranzi e cene e fare la lista della spesa. Tutto per il logo di questa piccola impresa: una pera verde. I fondatori di Prepear hanno dichiarato via Instagram che Apple “ha deciso di perseguire il marchio della nostra piccola impresa affermando che, secondo loro, il logo della pera è troppo vicino alla loro mela e ciò danneggerebbe il loro marchio”. Prepear a questo punto, è decisa ad affrontare il Colosso di Cupertino con l’obiettivo di mantenere il logo originale e stabilire un precedente incredibile nella storia del settore tecnologico. Prepear: ... Leggi su quotidianpost

