Alberi e pali pericolanti a Benevento: vigili del fuoco in azione (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – vigili del fuoco a lavoro in due diverse zone del capoluogo a causa di alcuni pali dell’energia elettrica e di Alberi resi pericolanti da recenti folate di vento che hanno interessato la città e le zone limitrofe. I caschi rossi sono intervenuti in contrada Iannassi e in centro, per la precisione nell’area che ospita il del Terminal Bus, nei pressi dell’entrata posteriore della scuola superiore Galilei Vetrone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

raoulmantini : @Bluefidel47 Personalmente io rimango dell'avviso che l'unico che aveva capito qualcosa di questa gente era princip… - StampaVercelli : Alberi e pali telefonici caduti sulle strade nella Bassa, è il bilancio di una serata di vento e temporali - Ansa_Piemonte : Maltempo: disagi nel Vercellese. Caduti alberi e pali telefonici #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Alberi pali Alberi e pali pericolanti a Benevento: vigili del fuoco in azione anteprima24.it Gli alberi sono un rischio Nuova luce in viale Treviri

Sul piatto 130mila euro per un intervento piuttosto corposo a Porta Romana. Il progetto dovrebbe essere approvato all’inizio del mese di settembre.

Palazzina accanto alla villa esplode l’ira dei residenti

C’è chi ha fatto appello al buon senso, chi ha proposto di istituire subito un comitato, chi di indire una raccolta di firme. Indubbiamente la notizia che ha iniziato a circolare qualche giorno fa sul ...

Sul piatto 130mila euro per un intervento piuttosto corposo a Porta Romana. Il progetto dovrebbe essere approvato all’inizio del mese di settembre.C’è chi ha fatto appello al buon senso, chi ha proposto di istituire subito un comitato, chi di indire una raccolta di firme. Indubbiamente la notizia che ha iniziato a circolare qualche giorno fa sul ...