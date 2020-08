Velez: due positivi al Covid-19. Tra questi c’è l’ex Inter Ricky Alvarez. La nota (Di domenica 9 agosto 2020) L’epidemia da Covid-19 non accenna a placarsi. La notizia rimbalza prepotentemente dall’Argentina. Ci sono due calciatori del Velez colpiti dal Coronavirus. Questo il comunicato ufficiale della società: “I calciatori Ricardo Alvarez e Thiago Almada hanno avuto un contatto stretto con dei casi positivi e, dopo aver effettuato i controlli, sono a loro volta positivi al Coronavirus. I due giocatori si trovano in uno stato di buona stato di salute, rimangono in isolamento domiciliare e sotto controllo medico del club”. Foto: Alvarez Twitter personale L'articolo Velez: due positivi al Covid-19. Tra questi c’è l’ex Inter Ricky ... Leggi su alfredopedulla

Mai visto in Colombia, Uribe agli arresti domiciliari

Martedì 4 agosto la Corte Suprema di Giustizia colombiana ha confermato l’ordine di custodia domiciliare per l’ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. È la prima volta nella storia della nazione che vengono ...

