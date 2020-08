Tutti i passeggeri di un volo in quarantena: colpa di quel minuto fatale (Di domenica 9 agosto 2020) I Paesi seguono con attenzione l’evoluzione della curva epidemiologica e agiscono di conseguenza, emanando nuove norme. Può anche succedere che le nuove regole entrino in vigore proprio nel momento in cui si arriva in quel Paese. È quanto successo ad un volo partito nella notte tra il 7 e l’8 agosto da Nizza (Francia) e diretto ad Oslo (Norvegia). L’aereo è infatti atterrato un minuto dopo la mezzanotte e proprio quel minuto è stato fatale. Il Governo norvegese ha infatti dichiarato la Francia “Zona Rossa”, imponendo la quarantena a chiunque arrivi, con una norma in vigore proprio dall’8 agosto. I 158 passeggeri sono stati duqnue messi in quarantena per dieci giorni. Vi ... Leggi su sportface

I Paesi seguono con attenzione l’evoluzione della curva epidemiologica e agiscono di conseguenza, emanando nuove norme. Può anche succedere che le nuove regole entrino in vigore proprio nel momento in ...

Un aereo atterra con un minuti di ritardo ad Oslo e i 158 passeggeri adesso dovranno affrontare una quarantena di 10 giorni. Ecco perché. Un aereo è atterrato con un minuto di ritardo e i 158 passegge ...

