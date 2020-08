Terrore nel B&B, presi altri 2 finti carabinieri: consegnata refurtiva ai clienti (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Grazie al rastrellamento disposto dal Comando Provinciale di Napoli con l’utilizzo dell’Elicottero e delle unità cinofile, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno rintracciato e arrestato altre due persone che questa mattina all’alba si sono rese responsabili della tentata rapina nel B&B Villa Aurelia. Completamente recuperata la refurtiva: denaro contante, orologi e gioielli che sono stati restituiti alle vittime. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate 4 pistole (di cui due a salve), vario munizionamento, manette, casacche con la scritta carabinieri, un Jammer, una “paletta” simile a quelle utilizzate dagli uomini dell’Arma, guanti, passamontagna e un’auto rubata, in cui era stato installato anche un ... Leggi su anteprima24

