Ponza, ragazzo trovato morto in un giardino: indagano i Carabinieri (Di domenica 9 agosto 2020) Un ragazzo di 24 anni è morto oggi, 9 agosto 2020, sull’isola di Ponza. Questa mattina, poco dopo le ore 11, ai piedi della recinzione di un’abitazione in via Staglio, nella zona di Santa Maria, è stato trovato il corpo senza vita di Gianmarco Pozzi, ex campione di kickboxing originario di Roma che lavorava in un locale dell’isola e aveva affittato un monolocale. In base a quanto emerso dai primi accertamenti dei Carabinieri, sembra che la vittima stesse cercando di scavalcare il muro di cinta della casa di un tassista in pensione e che sia precipitato, spezzandosi il collo e ferendosi alla testa. Al momento però si tratta solo di un’ipotesi. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono certezze. In un primo momento nessuno era riuscito a riconoscere il ... Leggi su tpi

