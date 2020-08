Napoli, ragazze travolte dall'auto. Il giovane alla guida: «Non le ho viste, sono sconvolto e distrutto» (Di domenica 9 agosto 2020) «Non le ho viste». Pronuncia queste parole ancora incredulo e scioccato, E. L., il 21enne napoletano che ha investito Maya, la 15enne che ha perso la vita, e una sua amichetta, ricoverata... Leggi su ilmattino

Un orsacchiotto di peluche, un biglietto di addio scritto a penna, qualche mazzo di fiori gettato a terra. Pochi metri più avanti, sul manto stradale, il disegno della sagoma di una ragazzina di appen ...

