MotoGP: classifica piloti aggiornata dopo GP Repubblica Ceca Brno 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, terza tappa della stagione della classe regina, disputatasi sul circuito di Brno. Brad Binder vince la sua prima gara in MotoGP con un ritmo nettamente superiore a tutti e si porta in testa a dieci giri dal termine, gestendo poi il finale con maturità. Il rookie conquista un successo storico, strappando la vittoria a Franco Morbidelli che sale però con merito sul secondo gradino del podio a coronamento di un weekend superlativo. Alle spalle dll’italiano della Yamaha Petronas si piazza Johann Zarco che era scattato dalla pole position, tenendo dietro a fatica Alex Rins (Suzuki) LA ... Leggi su sportface

