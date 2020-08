MotoGP, Binder vince in Repubblica Ceca. Morbidelli secondo. Rossi quinto dopo una grande rimonta (Di domenica 9 agosto 2020) Brad Binder vince a sorpresa il GP della Repubblica Ceca, bruciando l'italiano Morbidelli, che ha condotto in testa la prima metà della gara. Al terzo posto il protagonista della prove, il francese ... Leggi su leggo

Gran Premio della Repubblica Ceca da ricordare. E’ il giorno degli outsider: vince Binder, primo rookie a riuscirci dal ...Grandissima gara per Brad Binder che ha colto il primo successo in carriera in MotoGP davanti a Morbidelli (primo podio nella classe regina) e Zarco. A leggere la classifica a fine gara quasi non ci s ...