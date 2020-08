Le interviste di Enzo Biagi: il piacere di raccontarsi (Di domenica 9 agosto 2020) Le interviste di Enzo Biagi: persone che si raccontano tra verità, sogni e aneddoti. Il giornalista bolognese, fuoriclasse d’altri tempi, andava sempre al di là della semplice biografia di chi aveva di fronte. Con la sua delicata curiosità sapeva cogliere gli aspetti più inediti. Oggi ricorre l’anniversario della sua nascita. Riportiamo in luce i contenuti … Leggi su periodicodaily

RikyVirg : @enzo_acca Non ho ne 'cugini' bene informati o amici che lavorano in Juventus,metto solo insieme tanti tasselli(int… - sportli26181512 : Bucchioni: 'Var? Ha portato maggiore trasparenza. Gli arbitri dovrebbero usarlo di più': Intervenuto ai microfoni d… -

Ultime Notizie dalla rete : interviste Enzo

“Sono contento di essere italiano: non per Fermi o per Marconi ma per l’umanità della mia gente che si rivela quando le cose vanno male. Noi siamo un grande popolo nei momenti difficili”. In questa fr ...Il 9 agosto Enzo Biagi avrebbe compiuto cento anni: classe 1920. Una vita dedicata al giornalismo. Il primo articolo lo scrisse a diciassette anni e a ventuno diventò giornalista professionista. Biagi ...