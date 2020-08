In Polonia, tra contraddizioni e diritti negati (Di domenica 9 agosto 2020) Sono ancora in Italia. Le frontiere sono aperte, ci sono anche dei voli attivi (se non li cancellano il giorno prima per carenza di turisti), ma visto che in Polonia la gestione politica del COVID-19 è discutibile, me ne sto nella mia campagna sperduta, aspettando tempi migliori. E sarà difficile vederli arrivare, almeno per la Polonia. Alla fine, dopo il cambio del candidato dell’opposizione (al posto di Małgorzata Kidawa-Błońska che ha dovuto fare conti con l’emergenza sanitaria, la cui campagna … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

