Il padre di Viviana Parisi: “L’hanno ammazzata. Ora voglio sapere dov’è mio nipote” (Di domenica 9 agosto 2020) “L’hanno ammazzata”. Non ha dubbi il padre di Viviana Parisi, 43enne madre e dj torinese scomparsa lunedì 3 agosto in provincia di Messina. Dopo giorni di intense ricerche, ieri gli investigatori hanno rinvenuto il corpo di Viviana, identificandolo per mezzo degli abiti e della fede nuziale. La scomparsa e la successiva morte di Viviana sono avvolte nel mistero: non si sa se sia morta suicida o se sia stata aggredita, le indagini non escludono nessuna pista. E poi resta il giallo sulla sorte di suo figlio: dov’è Gioele? La famiglia della defunta chiede a gran voce di riabbracciare il nipote di 4 anni di cui si son perse le tracce. “Viviana non si sarebbe mai uccisa” dice il padre “A ... Leggi su thesocialpost

infoitinterno : Viviana Parisi trovata morta. Lo strazio del padre della dj scomparsa a Caronia - NewSicilia : Viviana Parisi e il piccolo Joele, scomparsi dopo un incidente sulla #A20: l'appello di Daniele Mondello, marito e… - infoitinterno : Viviana e Gioele scomparsi a Messina: il padre del bambino lancia un appello - PMurroccu : RT @tony_colombia: @VivianaP1511 Viviana.. suo padre si era un gran attore....lui solo un mezzo uomo , e 'mezzo' è ancora esagerato, che ha… - RigonatNicola : RT @tony_colombia: @VivianaP1511 Viviana.. suo padre si era un gran attore....lui solo un mezzo uomo , e 'mezzo' è ancora esagerato, che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : padre Viviana Torino, lo strazio del papà della dj morta: "A Viviana qualcuno ha fatto del male" La Repubblica Morte Viviana Parisi «Torna a casa non ti succede niente», oggi questo appello mette i brividi

L’appello di Daniele Mondello è del 6 agosto, Viviana Parisi era scomparsa da 3 giorni. Oggi, queste parole fanno riflettere. L’appello di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, scomparsa il 3 ag ...

Viviana Parisi, attesa l’autopsia sul cadavere. Investigatori alla ricerca del piccolo Gioele: la speranza appesa a una sosta di venti minuti

Dopo il riconoscimento gli interrogativi sono tanti. Tanti i dubbi: come il punto in cui è stato ritrovato il corpo, di certo non vicino al punto dell’incidente. Ma anche la postura del corpo: riverso ...

L’appello di Daniele Mondello è del 6 agosto, Viviana Parisi era scomparsa da 3 giorni. Oggi, queste parole fanno riflettere. L’appello di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, scomparsa il 3 ag ...Dopo il riconoscimento gli interrogativi sono tanti. Tanti i dubbi: come il punto in cui è stato ritrovato il corpo, di certo non vicino al punto dell’incidente. Ma anche la postura del corpo: riverso ...