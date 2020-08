I terroristi possono sfruttare il coronavirus? (Di domenica 9 agosto 2020) Negli ultimi mesi, in concomitanza con l’emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19 e i rispettivi lock-down, parziali o totali e messi in atto nei vari Paesi, in molti tra giornalisti e analisti si sono chiesti se la pandemia potesse essere in qualche modo sfruttata a proprio vantaggio dai vari gruppi jihadisti ed eventualmente con quali … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : terroristi possono Beirut. Riflessioni su una immane catastrofe L'Inchiesta Quotidiano OnLine Beirut. Riflessioni su una immane catastrofe

"Beirut è una città devastata dalla catastrofe avvenuta lo scorso martedì pomeriggio. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il disastro: il premier ha annunciato un'inchiesta che si focalizzerà sulle ...

Rabbia a Beirut, occupati i palazzi del potere: un agente morto e oltre 730 feriti

BEIRUT - Migliaia di cittadini libanesi sono scesi in strada oggi a Beirut per protestare e commemorare le vittime delle esplosioni che hanno colpito la zona del porto della capitale martedì scorso. I ...

