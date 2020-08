Harry e Meghan Markle: “Aveva dubbi importanti su di lei…” (Di domenica 9 agosto 2020) Sulla storia d’amore tra Harry e Meghan Markle la stampa britannica ha svelato ogni dettaglio e ogni particolare. Pare che all’inizio della loro frequentazione, il fratello William avesse messo in guardia Harry. Ma, come si suol dire, “l’amore rende ciechi” e non ha fatto eccezioni per il rampollo reale. Adesso, però, spunta la rivelazione inedita su qualcuno che nutriva forti dubbi sull’ex attrice di Hollywood. L’indiscrezione: “Aveva forti dubbi su Meghan Markle” Come riporta l’Express.Uk, in passato il principe Harry è stato esortato da uno dei suoi amici più cari a vivere con Meghan Markle prima di “fare ... Leggi su velvetgossip

