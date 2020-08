Grande Fratello Vip: la verità di Gabriel Garko (Di domenica 9 agosto 2020) Gabriel Garko entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha scritto l’attore sul proprio profilo Instagram a proposito dell’indiscrezione della contessa Patrizia De Blanck. Gabriel Garko non varcherà la celeberrima porta rossa del Grande Fratello Vip. L’attore, da tempo lontano dal piccolo schermo, era stato indicato dalla contessa Patrizia De Blanck come suo coinquilino nella prossima avventura nella casa più spiata d’Italia al via a settembre suArticolo completo: Grande Fratello Vip: la verità di Gabriel Garko dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SimoneBonzanini : @Europeo91785337 @fmandorli @evarist05268091 @laura_ceruti @sruotolo1 Scusa cosa c'entra questo con il fatto che un… - Rosy09006527 : @LegaSalvini CERTO , CON IL GRANDE FRATELLO DOVE VOLEVA ARRIVARE ?????!!!!!! - lauramartinagr : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Cristiano Malgioglio chiede a Carmen Di Pietro come è possibile che le scoppiò il seno htt… - Notiziedi_it : Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip 2020: “coppia” esplosiva con Pupo - marcoalber : @paola_demicheli @OmnibusLa7 Trascurate? Mi risulta che fosse lei il ministro. Pensate di governare il paese con fa… -