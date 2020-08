GP 70° Anniversario, Wolff: “Difficile gestire le gomme con alte temperature” (Di domenica 9 agosto 2020) “Le temperature oggi erano davvero molto alte. Mentre Verstappen continuava ad andare sempre più veloce noi non siamo riusciti a gestire le gomme“. È questo il commento del team principal della Mercedes, Toto Wolff, a margine del Gran Premio del 70° Anniversario dove il team tedesco ha incassato la prima sconfitta stagionale per merito di Max Verstappen. “Ora dobbiamo capire come sia stato possibile. Oggi, chiaramente, non eravamo la macchina più veloce e abbiamo dovuto adeguarci con la strategia – ha spiegato Wolff ai microfoni di Sky Sports -. Si dice che la Mercedes vincerà ogni gara ma non è così. Speriamo di avere delle soluzioni a Barcellona e di non avere gli stessi problemi sulle gomme“. Leggi su sportface

Eurosport_IT : RED BULL AL MAX ?????? Verstappen mette in riga le Mercedes (Hamilton 2°, Bottas 3°): il GP del 70° Anniversario dell… - SkySportF1 : ?? Dal 360° di Vettel alla rimonta di Leclerc Un super Verstappen 'frega' le Mercedes ?? Che gara a Silverstone? ?… - SkySportF1 : LIVE il GP del 70° anniversario a Silverstone 2020! ? Diretta su Sky Sport F1, canale 207 e Sky Sport Uno, canale 2… - debatedeportiv5 : RT @Sport_Mediaset: #F1, GP 70° anniversario: le foto del trionfo di #Verstappen. #SportMediaset #fotogallery - sportface2016 : #F170 | #Wolff: 'Difficile gestire le gomme con alte temperature' #Mercedes -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario