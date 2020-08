Gazzetta: «Sarri alla Juve non è mai stato davvero felice» (Di domenica 9 agosto 2020) «Maurizio alla Juve non è mai stato davvero felice», dice un amico nel giorno dell’esonero. Sì, è l’epigrafe perfetta. Scrive così la Gazzetta dello sport che aggiunge: Sarri in un certo senso non è mai stato nemmeno l’allenatore della Juventus: troppo lontano nello stile rispetto alla tradizione Juventina, troppo diverso l’approccio alla vita. Sarri in carriera ha dato il suo meglio all’opposizione e la sua esperienza alla Juve è vissuta intorno a un compromesso, tecnico e ambientale, mal riuscito. Questo si sono detti Agnelli e ... Leggi su ilnapolista

