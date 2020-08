Franca Valeri, una vita per l'emancipazione delle donne e per i diritti (Di domenica 9 agosto 2020) Iconica, pungente, un talento indiscusso. Addio a Franca Valeri, 100 anni appena compiuti, attrice emblema della comicità femminile. Tantissimi i ruoli indimenticabili della grande artista: dalla sofisticata ‘Signorina Snob’ alla ‘Sora Cecioni’, pigra e di cattivo gusto. Il lato comico tuttavia non deve far dimenticare il lato politico di Franca Valeri, che nei suoi 100 anni di vita è riuscita a cambiare l’immagine della donna. E che alle donne in politica non ha fatto mancare il suo sostegno. E’ nota a tutti la sua storica amicizia con la leader radicale Emma Bonino. Nel 2004 partecipò al Congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, in onore del “lavorìo di Emma e di Marco Pannella sulla giustizia ... Leggi su huffingtonpost

