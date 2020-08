Europa League: Inter; Handanovic, è aumentata l'autostima (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 09 AGO - ''Cos'è cambiato nelle ultime gare in cui l'Inter non ha subito gol? è cambiato che ogni partita dove non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti ... Leggi su corrieredellosport

Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - SkySport : Champions & Europa League, la guida tv su Sky ? Apre l'Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen Mercoledì tocca all'… - FcInterNewsit : Brehme: 'Inter favorita col Leverkusen, chi passa può vincere l'Europa League. Conte mi piace' - CalcioPillole : #ScottishPremiership Il #Rangers vince ancora e bissa il successo della prima giornata. La squadra allenata da St… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Inter Bayer Leverkusen Sky o Tv8? Dove vederla live: Inter Bayer Leverkusen Sky o Tv8?… -