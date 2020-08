E' morta Franca Valeri: addio alla signora dello spettacolo (Di domenica 9 agosto 2020) addio alla signora dello spettacolo. All'età di 100 anni è morta Franca Valeri dopo un anno pieno di momenti importanti per l'attrice. Nel 2020 infatti le era stato consegnato il David di Donatello alla carriera, il primo David ricevuto nel corso della sua carriera nel cinema, durante la quale ha lavorato con i registi più celebri di sempre, da Fellini a Monicelli (con cui collaborò anche per la tv). Il 31 luglio scorso l'Italia intera le aveva reso omaggio per i suoi 100 anni. Leggi su iltempo

