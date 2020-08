Dark Souls e Hollow Knight finalmente insieme in delle splendide fan art che reimmaginano i boss del titolo From (Di domenica 9 agosto 2020) Un artista dalla forte passione per i metroidvania e i Soulslike, ha recentemente pubblicato, sul proprio profilo Twitter, delle bellissime fan art che ritraggono degli splendidi cross-over fra Dark Souls e Hollow Knight.Il giovane creativo, noto come Lub270d, ha deciso di reimmaginare, in versione Hollow Knight, i boss e i nemici più famosi di Dark Souls 3, in piccole opere d'arte visibili in fondo alla notizia.Ovviamente, i commenti degli utenti sono incredibilmente positivi e qualcuno ha addirittura esortato i due team di sviluppo a creare una sorta di collaborazione ufficiale, sulla base di queste opere d'arte. Probabilmente non succederà, ma è bello constatare come la passione ... Leggi su eurogamer

