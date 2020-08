Conte: «Pirlo allenatore? Vuol dire che sto invecchiando…» (Di domenica 9 agosto 2020) Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa pre Bayer Leverkusen, ha parlato anche di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juve Antonio Conte ha parlato anche di Andrea Pirlo, neo allenatore della Juve, nel corso della conferenza stampa pre Bayer Leverkusen. Conte SU Pirlo – «Sicuramente sono molto Contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato calcisticamente è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Per il resto questa cosa che giocatori che prima allenavo sono diventati a loro volta allenatori mi fa pensare che sto diventando vecchio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

