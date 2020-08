Conte: “orgoglioso del lockdown per mettere in sicurezza il Paese” Il presidente del Consiglio a Ceglie Messapica (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Consiglio è stato intervistato in piazza a Ceglie Messapica dal direttore di Affari italiani. Angela Maria Perrino è Cegliese come Rocco Casalino, portavoce del premier (e come Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura). Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sul lockdown deciso per l’Italia intera mentre l’indicazione del comitato tecnico scientifico era per alcune zone del nord, si è detto “orgoglioso” del provvedimento “per mettere in sicurezza il Psese”. L'articolo Conte: “orgoglioso del lockdown per mettere in sicurezza il Paese” <span class="subtitle">Il ... Leggi su noinotizie

