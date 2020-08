Champions in pericolo? Due casi di Covid-19 all'Atletico (Di domenica 9 agosto 2020) La truppa del "Cholo" Simeone affronterà il prossimo 13 agosto il Lipsia in occasione dei quarti di finale di Champions Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Champions pericolo Champions in pericolo? Due casi di Covid-19 all' Atletico Zazoom Blog Il Barcellona è superiore, stop al sogno Champions per il Napoli

Il sogno del Napoli di compiere un’impresa al Camp Nou dura pochi minuti, il tempo necessario agli spagnoli per prendere le misure dell’avversario e schiacciarlo senza troppi problemi. Gli azzurri dim ...

Champions League, Barcellona-Napoli 3-1: azzurri eliminati - I AM CALCIO ITALIA

L'impresa non riesce. Finisce agli ottavi di finale il cammino del Napoli in Champions League. Gli azzurri si arrendono alla superiorità del Barcellona che vince 3-1, dopo il pareggio per 1-1 di cinqu ...

