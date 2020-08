Bayern Monaco, Lewandowski: «Non mi interessa il record di Ronaldo» (Di domenica 9 agosto 2020) L’attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, ha parlato ai microfoni di Sky Germania al termine del match contro il Chelsea Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, può raggiungere il record di ben 17 gol segnati da Cristiano Ronaldo nell’edizione 2013-2014 della Champions League. Ecco le parole del giocatore tedesco che ha poi commentato la sfida contro il Chelsea. record – «Non mi interessa. La cosa principale è agire con sicurezza in attacco e godersi il gioco come squadra». SFIDA AL BARCELLONA – «Sapevamo che contro il Chelsea avremmo dovuto trovare il ritmo giusto per fare quello che sappiamo fare meglio e ci siamo riusciti. Lo stesso dovremo ... Leggi su calcionews24

