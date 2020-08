Avvocati-genitori single: ecco come ottenere i contributi (Di domenica 9 agosto 2020) Bandi di assistenza Cassa ForenseBorse di studio per orfaniBorse di studio per universitaricontributi famiglie numerosecontributi famiglie monogenitorialiBandi di assistenza Cassa ForenseTorna su Cassa forense prosegue con progetti di welfare attivo contenuti nel Regolamento per l'assistenza e lo fa con la pubblicazione di 4 bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 luglio 2020 di cui è possibile consultare il testo integrale unitamente alla modulistica nell'apposita area dedicata, nonché sullo stesso portale welfare della Cassa. Borse di studio per orfaniTorna suPartiamo col bando n. 1/2020 per l'assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l'i... Leggi su studiocataldi

Cassa forense ha pubblicato quattro bandi assistenza, capaci di rispondere alle diverse esigenze: dalle borse di studio per orfani ai contributi per le famiglie numerose e gli avvocati genitori single ...

L’avvocatessa musulmana "Con la Lega per i diritti"

Awatif Sadouk, avvocato di origini marocchine, abbraccia politicamente, in questa infuocata campagna elettorale per le regionali, il civismo della lista ‘Toscana Civica’, raggruppamento che andrà a da ...

