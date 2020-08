Attentato in Niger, uccisi da un commando sei turisti francesi (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo il governatore della regione di Tillaberi, in Niger, sei turisti francesi sono morti in un Attentato. Un nuovo Attentato terroristico ha scosso il Niger. Il governatore della regione di Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella, ha rivelato che un commando ha ucciso sei turisti francesi che stavano facendo una visita in una riserva naturale. Nella zona infatti si trova l’ultimo branco di giraffe dell’Africa occidentale. L’Attentato è avvenuto verso le 11.30 di oggi a 6 km dalla città di Kouré, a un’ora dalla capitale Niamey. Secondo le testimonianze della polizia i terroristi hanno ucciso i turisti, nonché le guide che li accompagnavano, a colpi di ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Niger Attentato in Niger, uccisi da un commando sei turisti francesi BlogLive.it Niger, 6 turisti francesi uccisi da uomini armati

Sei turisti francesi sono stati attaccati ed uccisi da uomini armati assieme alle loro due guide all'interno di una riserva a sud della capitale nigerina, Niamey. Le autorità locali hanno annunciato c ...

Nigeria: attentato a Maiduguri, almeno 4 morti

Abuja, 31 lug 16:37 - (Agenzia Nova) - Almeno quattro persone sono morte in un attentato terroristico condotto da sospetti ... Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi di Boko Haram in ...

Sei turisti francesi sono stati attaccati ed uccisi da uomini armati assieme alle loro due guide all'interno di una riserva a sud della capitale nigerina, Niamey. Le autorità locali hanno annunciato c ...Abuja, 31 lug 16:37 - (Agenzia Nova) - Almeno quattro persone sono morte in un attentato terroristico condotto da sospetti ... Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi di Boko Haram in ...