Atp e Wta 2020, i tabelloni dei tornei della stagione (Di domenica 9 agosto 2020) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2020. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2020 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Roger Federer, oltre che a Djokovic e Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 10 al 16 agosto TABELLONE WTA LEXINGTON TABELLONE WTA PRAGA dal 3 al 9 agosto TABELLONE WTA PALERMO dal 2 al 8 marzo TABELLONE WTA MONTERREY TABELLONE WTA LIONE CHALLENGER INDIAN WELLS dal 24 febbraio al 1 marzo TABELLONE ATP ACAPULCO TABELLONE ATP DUBAI TABELLONE ATP ... Leggi su sportface

LaDialettica : RT @MauroChosenOne: @LaDialettica Però conoscendo lotito probabilmente vuole in cambio il prize money di tutti i tornei atp/wta/itf e slam… - MauroChosenOne : @LaDialettica Però conoscendo lotito probabilmente vuole in cambio il prize money di tutti i tornei atp/wta/itf e s… - ila_lila : A 13 gg dall’inizio delle quali di Cincinnati ancora nulla di ufficiale sulla quarantena...ma se fosse obbligatoria… - Tenniscircus : Ecco le entry list ATP e WTA del Master 1000 di Cincinnati - - DanieleRaponi : #ATPMadrid #WTAMadrid sono stati ufficialmente annullati #ATPMasters1000 #ATPTour #ATP #wta #tennis #sport #notizie #news ?? -