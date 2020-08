Vladimir Luxuria: “Berlusconi? Non escludo sapesse che a Francesca Pascale piacciono anche le donne” (Di sabato 8 agosto 2020) Vladimir Luxuria, grande amica di Francesca Pascale e Paola Turci, intervistata dal buon Federico Boni di Gay.it, ha parlato di entrambe, svelando qualche piccolo retroscena sulla probabile storia d’amore che ha catturato l’attenzione del gossip in questa noiosissima estate 2020. Vladimir Luxuria: “Non escludo che Berlusconi sapesse dell’orientamento sessuale di Francesca Pascale” Francesca Pascale non... L'articolo Vladimir Luxuria: “Berlusconi? Non escludo sapesse che a Francesca Pascale piacciono anche le ... Leggi su blogtivvu

Ex deputata della Repubblica italiana, attivista LGBT, scrittrice, personaggio tv, attrice, opinionista e chi più ne ha più ne metta, Vladimir Luxuria è attualmente nella sua Puglia, a ricaricare le ...

Francesca Pascale non ha tradito Berlusconi, si erano già separati. Come Berlusconi si è rifatto una storia con un’altra donna, Francesca, stando alle paparazzate, si starebbe frequentando con Paola T ...

