Ufficiale della Marina balla “Jerusalema” col plotone. E scatta la solidarietà social: «Perché punirla?» – Il video (Di sabato 8 agosto 2020) Il video è diventato sempre più virale. La scena è quella rappresentata da un plotone della Marina militare alla scuola di sottufficiali di Taranto che durante il momento dell’alzabandiera, guidato dalla sua Tenente di vascello, si esibisce in un flash-mob sulle note di Jerusalema, uno dei brani più ascoltati e ballati dell’estate 2020. «Trasferimento immediato e procedimento disciplinare avviato: sono queste le conseguenze a cui è andata incontro l’Ufficiale», scriveva ieri il sito InfoDifesa. Notizia rettificata nella mattinata di oggi, 8 agosto, con un tweet: «Nessun trasferimento dell’Ufficiale. Inchiesta in corso. L’episodio non ha aspetti di particolare ... Leggi su open.online

Balletto in scuola Taranto, procedimento contro ufficiale Marina

Ballano in divisa dopo il giuramento. Il video su YouTube è già virale

Il caso è avvenuto a Taranto all’interno delle Scuole sottufficiali di San Vito. Il video su YouTube è già virale La Marina militare aprirà un’indagine interna in merito a quanto accaduto qualche gior ...

