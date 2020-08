Trovato cadavere di donna dove è sparita la mamma dj (Di sabato 8 agosto 2020) Federico Garau Sono momenti di forte apprensione: il cadavere, in stato di decomposizione, è irriconoscibile, perciò non è ancora possibile fare dei collegamenti con la 43enne scomparsa insieme al figlio Gioele Continuano le ricerche della 43enne Viviana Parisi, dj in arte conisciuta come "Express Viviana", scomparsa da ormai sei giorni insieme al figlioletto di soli 4 anni Gioele. La donna era stata vista salire col bambino a bordo della propria auto, una Opel Corsa, prima di sparire nel nulla. La vettura è stata poi rinvenuta in zona Caronia (Messina), ma gli inquirenti incaricati di condurre le indagini non sono riusciti a trovare alcuna traccia della donna e del minore. Tante le piste seguite dagli investigatori, dalla fuga al sequestro di persona. Fra le ipotesi, infatti, c'è anche ... Leggi su ilgiornale

