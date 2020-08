Roncadelle: morto a 15 anni Lorenzo Chiarini, sabato i funerali (Di sabato 8 agosto 2020) Roncadelle piange la scomparsa di Lorenzo Chiarini, stroncato dalla malattia a soli 15 anni. Il ragazzo, che lascia nel dolore mamma Daniela e papà Francesco, ha lottato per circa un anno contro la ... Leggi su bresciatoday

Roncadelle piange la scomparsa di Lorenzo Chiarini, stroncato dalla malattia a soli 15 anni. Il ragazzo, che lascia nel dolore mamma Daniela e papà Francesco, ha lottato per circa un anno contro la le ...