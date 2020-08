Reazione a Catena, Marco Liorni compie gli anni? Rita Dalla Chiesa si salva in corner: "Ma oggi..." (Di sabato 8 agosto 2020) Giovedì 6 luglio era il compleanno di Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, su Rai 1. E Liorni ha scelto Instagram per rivelare il regalo ricevuto in studio: gli auguri di trentadue spettatori virtuali che seguono la trasmissione via SkyPe. "Gli affacciati mi hanno fatto una sorpresa", ha spiegato Liorni, pubblicando poi la foto in cui si vedono, appunto gli spettatori sul ledwall dello studio Rai di Napoli dal quale va in onda Reazione a Catena. Tutti e trentadue con un cartello con gli auguri di compleanno. Il post, per inciso, ha "sorpreso" Rita Dalla Chiesa, che ha commentato: "Ma oggi è il tuo compleanno? Auguri Marco, con tanto affetto". ... Leggi su liberoquotidiano

infoitcultura : Reazione a Catena, puntata 4 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - infoitcultura : Reazione a Catena 4 agosto 2020: I Ritentacoli (video) - infoitcultura : Reazione a catena: Ritentacoli danno risposta flash! Liorni si complimenta | LaNostraTv - infoitcultura : Marco Liorni fuori onda a Reazione a catena: 'Mi hanno fatto una sorpresa' | LaNostraTv - pezzvdiparadiso : RT @aleferazzi: comunque stasera ero presa benissimo perché pensavo di aver indovinato l'ultima parola a reazione a catena e invece alla fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Casting, si cercano concorrenti per «Reazione a catena» Vanity Fair Italia Reazione a Catena, Marco Liorni compie gli anni? Rita Dalla Chiesa si salva in corner: "Ma oggi..."

Giovedì 6 luglio era il compleanno di Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, su Rai 1. E Liorni ha scelto Instagram per rivelare il regalo ricevuto in studio: gli auguri di trentadue spettator ...

Reazione a Catena, "plasma": Marco Liorni a bocca aperta, clamoroso su Rai 1

Marco Liorni a bocca aperta. A Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1, i campioni in carica, i Ritentacoli, hanno vinto immediatamente con una sola risposta. Nella puntata del 7 agosto Marco ...

Giovedì 6 luglio era il compleanno di Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena, su Rai 1. E Liorni ha scelto Instagram per rivelare il regalo ricevuto in studio: gli auguri di trentadue spettator ...Marco Liorni a bocca aperta. A Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1, i campioni in carica, i Ritentacoli, hanno vinto immediatamente con una sola risposta. Nella puntata del 7 agosto Marco ...