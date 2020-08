Real Madrid eliminato, le scuse di Varane: “È tutta colpa mia. Nessuna parola negli spogliatoi…” (Di sabato 8 agosto 2020) Era probabilmente una delle sfide più attese della Champions League e Manchester City-Real Madrid si è confermata una grande gara. Gli inglesi di Guardiola hanno vinto 2-1 sugli uomini di Zinedine Zidane, decisivi però gli errori di Raphael Varane, pilastro della difesa blanca. Sia in occasione della rete di Sterling sia in quella di Gabriel Jesus, evidenti le responsabilità del centrale francese che, al termine della gara, ha fatto mea culpa.Varane: "È tutta colpa mia"caption id="attachment 1003695" align="alignnone" width="753" Varane (getty images)/captionParlando dopo la gara, come riporta ESPN, il francese ha ammesso: "La sconfitta? È colpa mia. Mi dispiace per lo sforzo che hanno fatto i miei compagni. ... Leggi su itasportpress

ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - ispettoremax : RT @Pinucci63757977: Mentre voi ve lo menate col post #JuveLione, io mi godo questa immagine di sport: è appena finita Manchester City Real… - ItaSportPress : Real Madrid eliminato, le scuse di Varane: 'È tutta colpa mia. Nessuna parola negli spogliatoi...' -… -