MotoGp, Griglia di partenza GP Repubblica Ceca 2020: Zarco in pole, terzo Morbidelli (Di sabato 8 agosto 2020) La Griglia di partenza del Gran Premio di Repubblica Ceca, terza tappa del calendario mondiale 2020 di MotoGp. Dopo la seconda gara stagionale, la classe regina disputa la terza qualifica dell’anno sul circuito della Repubblica Ceca di Brno. Ecco la Griglia di partenza che darà vita alla gara domenicale di domani. Johann Zarco conquista la sua prima pole position stagionale davanti al francese Fabio Quartararo e ad uno strepitoso Franco Morbidelli. Chiude al decimo posto Valentino Rossi, ottava casella per Danilo Petrucci; mentre Andrea Dovizioso non supera il Q1 e partirà dalla diciottesima posizione Griglia DI ... Leggi su sportface

FormulaPassion : #MotoGP | #CzechGP 2020, la griglia di partenza - OA_Sport : Griglia di partenza MotoGP, GP Brno 2020: risultati e classifica qualifiche. Pole assurda di Zarco, 3° Morbidelli,… - sportli26181512 : Moto 3, GP Brno (Repubblica Ceca). Qualifiche: Fernandez in pole, 5° Foggia: Sul tracciato di Brno Raul Fernandez s… - sportface2016 : #BrnoGP | #Moto3, la griglia di partenza: pole di #Fernandez - zazoomblog : Motogp qualifiche per la griglia di Brno 2020 in diretta dalle 14.10 - #Motogp #qualifiche #griglia #diretta -