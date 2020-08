Miss Alpe Adria riparte dal KURSAAL di Lignano. 11 agosto 2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Edizione numero 33 per il concorso Miss Alpe Adria International®, uno dei più longevi del pianeta, nato in Friuli per espandersi, negli anni, in oltre 10 paesi europei. L’evento di spicco della rinascita post-covid (dopo i primi casting svolti a luglio in Ungheria) sarà quello di martedì 11 agosto alle ore 20:30 al KURSAAL di Lignano, occasione attesa da tante ragazze per mettersi alla prova nel noto beauty contest. Non solo una bellezza senza confini, ma anche, moda, talento e una spiccata mentalità internazionale: queste sono le caratteristiche che in tanti anni hanno contraddistinto il brand e le sue vincitrici. La Bker Agency, agenzia esclusivista di Miss Alpe Adria per il Friuli Venezia ... Leggi su udine20

Sarà affidata al Servizio recupero fauna selvatica che se ne prenderà cura. Nel frattempo è stata sistemata all'interno di una scatolina. (Il Friuli) Ancora attività di contrasto all'abusivismo sulle ...

Spaventato e ferito si nasconde in giardino, trovato un leprotto a Lignano Sabbiadoro

Ferito a una zampa, un leprotto è stato trovato nella mattinata di oggi, venerdì 7 agosto, nel parco che circonda il palazzo comunale di Lignano Sabbiadoro. L'esemplare, ferito a una zampetta, è stato ...

