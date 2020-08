Mediapro versa la prima rata: la Ligue 1 incassa 172 milioni (Di sabato 8 agosto 2020) Con 24 ore di anticipo sulla data prevista, giovedì 6 agosto scorso Mediapro ha versato la prima rata per i diritti tv della Ligue 1. Lo riporta Le Monde, che sottolinea come i venti presidenti delle Serie A francese abbiano tirato un sospiro di sollievo. Nelle casse della Lega sono così arrivati i 172 milioni … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Con 24 ore di anticipo sulla data prevista, giovedì 6 agosto scorso Mediapro ha versato la prima rata per i diritti tv della Ligue 1. Lo riporta Le Monde, che sottolinea come i venti presidenti delle ...

Accordo con Mediapro, la Ligue 1 arriva su Netflix

La Ligue 1 arriva su Netflix grazie all’accordo stipulato tra Mediapro e la piattaforma delle serie in streaming. Una piccola grande rivoluzione. Arriva da l’Equipe la notizia secondo cui Netflix avre ...

Con 24 ore di anticipo sulla data prevista, giovedì 6 agosto scorso Mediapro ha versato la prima rata per i diritti tv della Ligue 1. Lo riporta Le Monde, che sottolinea come i venti presidenti delle ...