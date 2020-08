La contestazione a Salvini e Ceccardi a Empoli (Di sabato 8 agosto 2020) Elisa Meloni, candidata di Volt Italia per la presidenza della Regione Toscana, ha pubblicato su Facebook un video che mostra la contestazione a Matteo Salvini e a Susanna Ceccardi a Empoli. Nel video si sente il coro “Salvini, Salvini, vaff…”. In piazza circa 200 persone appartenenti ai gruppi Csa Intifada e Azione Antifascista, Settembre rosso e del collettivo femminista Non una di meno, intonano “Bella Ciao” dietro un grande striscione “Salvini Empoli ti ripudia”. Presenti circa un centinaio gli antagonisti, tenuti a distanza dalle forze dell’ordine, che urlavano frasi tipo ‘Fascisti tornate nelle fogne’. Ad ascoltare Salvini, che ha avuto problemi col microfono e ha dovuto ... Leggi su nextquotidiano

