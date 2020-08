Juventus, esonero Sarri: sui social spuntano i “like” di tre calciatori (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha annunciato ufficialmente l’esonero di Sarri anche sui suoi canali social e non sono passati inosservati i “like” messi da Emre Can, Mandzukic e Douglas Costa. Sono ore molto concitate in casa Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions League di ieri il presidente Agnelli ha ufficializzato una decisione che molto probabilmente era già stata comunque presa. Maurizio Sarri è stato esonerato. Paga il mancato passaggio del turno contro il Lione. E anche un gioco mai brillante nonché un feeling mai trovato né con i tifosi né con i calciatori. E a questo proposito non sono passati inosservati i “like” che tre calciatori hanno messo sui ... Leggi su bloglive

DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - officialmaz : Se scegli #Sarri non puoi pretendere il 'tutto e subito'. Se scegli Sarri devi avere pazienza e creare una rosa ad… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - rossi20_rossi : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus #MaurizioSarri #Sarri… - AndFranchini : RT @Gigadesires: Dopo l'esonero di #Sarri, la Juventus corre subito ai ripari. -