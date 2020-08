Juventus, caccia al sostituto di Sarri: “Contatti con Mauricio Pochettino” (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo che è saltata la panchina dell’allenatore Maurizio Sarri, per la Juventus si è aperto il toto-nomi: in pole ci sarebbe Mauricio Pochettino. La Juventus guarda al futuro. E già circolano i primi nomi dei candidati alla successione di Maurizio Sarri. Il primo della lista (forse troppo scontato, quindi) è quello di Simone Inzaghi, tecnico … L'articolo Juventus, caccia al sostituto di Sarri: “Contatti con Mauricio Pochettino” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

TORINO - La panchina della Juventus ora cerca un proprietario. L'esonero di Sarri ha aperto le danze, il club è alla caccia del successore per ripartire con un "rinnovato entusiasmo", tanto per usare ...