Il Dottore vi ucciderà subito: Recensione, Trama, Cast (Di sabato 8 agosto 2020) Nel 2019 è uscito nelle Tv estere il film Il Dottore vi ucciderà subito, diretto dal Regista Rob Pallatina. Film tv di Lifetime, distribuito da The Asylum, prodotto da Two Guys and a Film. Diretto da Rob Pallatina e scritto da Ward Anderson e Marc Morgenstern. Leggi anche: Cop Car – Cast, Trama e info sul film thriller con Kevin Bacon Il Dottore vi ucciderà subito: Film Si tratta del thriller scelto da Rai 2 per il ciclo “nel segno del giallo”. Il film si concentra su una donna che viene salvata grazie ad un operazione d’urgenza da un luminare. In un primo momento lei considera il medico come un eroe, e lo vorrebbe conoscere per dirgli grazie ma viene trasferita. Il medico invece si mostra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

