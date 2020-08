Fiocco rosa a ‘Temptation Island’. Il video-annuncio dell’amata coppia (Di sabato 8 agosto 2020) Fiocco rosa a Temptation Island. È infatti una femmina la figlia di una delle coppie che ha partecipato al reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Un video emozionante, durante il quale i due scoprono il sesso del loro terzo figlio: “It’s a girl!”. Il post è stato invaso dai commenti dei fan, tantissimi commenti e auguri per la coppia e l’arrivo della piccola. Stiamo parlando di Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo. Quando i due hanno deciso di partecipare a “Temptation Island” erano fidanzati da 3 anni. Alessandra, 21 anni, insegnante di Zumba, Emanuele, 33 anni, proprietario di un solarium. Entrambi sono di Napoli. È stata lei a scrivere per partecipare al programma. Alessandra e Emanuele si sono conosciuti al solarium di ... Leggi su caffeinamagazine

