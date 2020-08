F1, GP 70° Anniversario 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Hamilton il più veloce (Di sabato 8 agosto 2020) Lewis Hamilton è il pilota più veloce nelle prove libere 3 del Gran Premio del 70° Anniversario, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna. Il sei volte campione del Mondo ferma il cronometro in 1’26”621 precedendo il compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas, il finlandese è secondo con 1’26”784. Al terzo posto c’è Lando Norris, il pilota della McLaren ferma il tempo in 1’27”202 precedendo le due Racing Point di Nico Hulkenberg e Lance Stroll. La prima delle Ferrari è quella di Charles Leclerc, sesto con 1’27”328 mentre Sebastian Vettel è ancora attardato: tredicesimo in 1’27”811. Alle 15 tutti di nuovo in pista per le ... Leggi su sportface

