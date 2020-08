F1, GP 70° Anniversario 2020. Leclerc 8° in qualifica: “Fatichiamo con le gomme” (Di sabato 8 agosto 2020) “Forse è più realistico dove siamo oggi, sicuramente sulle medie avevamo un buon passo ma quando abbiamo messo le soft abbiamo perso qualcosa: abbiamo fatto tantissima fatica a tenere le gomme sino all’ultimo settore soprattutto”. Questa l’analisi del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, il pilota monegasco ha chiuso all’ottavo posto le qualifiche del Gran Premio del 70° Anniversario della F1, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale che si disputa a Silverstone. “Abbiamo pagato il prezzo questo week-end nel terzo settore – ha proseguito il pilota monegasco ai microfoni di Sky Sport – Passo gara? Sarà sicuramente una gara molto difficile perché tenere il passo degli altri sarà difficile, ma rimaniamo ottimisti e proverò a dare il meglio e vedremo dove ... Leggi su sportface

