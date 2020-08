Estate da mamma per Eleonora Daniele che coccola la piccola Carlotta: “In due mesi vita cambiata” (Di sabato 8 agosto 2020) Ancora un mese di totale relax per Eleonora Daniele prima di riprendere il timone del suo Storie Italiane. La conduttrice infatti tornerà in onda a settembre con il programma dal day time di Rai 1. Ma prima c’è tempo per godersi ancora la piccola Carlotta. Per Eleonora Daniele questa è la prima Estate da mamma. Da anni desiderava avere un figlio e dopo averci creduto e sperato tanto, ha coronato il suo sogno. Dopo il matrimonio ecco il dono più bello arrivato dal cielo. E per Carlotta ed Eleonora questa settimana arriva la copertina della rivista DiPiù che ci mostra la conduttrice alle sue prime uscite con la piccola in Estate. “In due ... Leggi su ultimenotizieflash

poppyhiIl : @sempiternicalli io (stupidamente) non ho mai messo nulla sul corpo ma quest’estate se la pelle avesse potuto chied… - yleniamarco1 : Tagli capelli lunghi per l'estate: il raccolto con scrunchie colorato e ciuffo laterale - murasaeki : lei poi è dolcissima?? ha detto di voler organizzare una festa quando arriviamo a casa sua (l'ha chiamata mamma esta… - yleniamarco1 : Tagli capelli corti e tonalità: il pixie, il blunt bob e il biondo per l'estate - __alwaysharry__ : mia mamma: metti le hit dell’estate io: okay adesso ti metto LA HIT sempre io che metto watermelon sugar: -