Ecobonus auto già esaurito: 50 milioni di euro volatilizzati in una settimana (Di sabato 8 agosto 2020) L’Ecobonus auto istituito con il Decreto Rilancio è stato un successo. Probabilmente superiore anche alle più rosee previsioni della compagine governativa, che aveva previsto una dotazione iniziale di 50 milioni di euro. Una cifra che sarebbe dovuta bastare fino al 31 dicembre e che, invece, è letteralmente “evaporata” nel giro di poche ore. La misura ideata per rilanciare il settore automobilistico è entrata ufficialmente in vigore lo scorso fine settimana e, già a poche ore dal lancio, una larga fetta delle risorse a disposizione erano state consumate. Nel primo week end, infatti, gli automobilisti italiani avevano “prenotato” tramite la piattaforma web preparata dal Ministero per lo Sviluppo Economico ... Leggi su quifinanza

