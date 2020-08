Di Maio “Sbarchi dalla Tunisia diminuiti ma non abbassare la guardia” (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi tre giorni sono diminuiti in maniera drastica gli sbarchi dalla Tunisia. Questo coincide anche con la notizia dell'arresto di 10 trafficanti di esseri umani, considerati i capi delle organizzazioni tunisine che trasportavano in maniera clandestina le persone. E' una buona notizia, ma non bisogna abbassare la guardia, le cause dei flussi migratori sono infatti molteplici, incluso il mare mosso e le condizioni meteorologiche. Si era registrato un problema, siamo intervenuti con chiarezza con le autorità tunisine per far presenti le nostre aspettative”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “L'incremento dei pattugliatori a Sfax e la visita del presidente della Repubblica Saied, che ringrazio, sono stati segnali molto ... Leggi su liberoquotidiano

