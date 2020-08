Cristiano Ronaldo carriera: Juve, Real, Manchester United, Sporting e Portogallo (Di sabato 8 agosto 2020) Anche i ricchi piangono e i più forti perdono, a volte. La bacheca personale di Cristiano Ronaldo è stracolma di trofei di squadra e individuali, ma anche il fenomeno portoghese ha conosciuto cocenti ... Leggi su gazzetta

Non è bastata un'altra prestazione superlativa di Cristiano Ronaldo per allontanare la maledizione Champions. Altri due gol (negli ultimi due anni nei playoff europei della Juve ha segnato solo lui) m ...Juventus eliminata agli ottavi di finale di Champions League: ai bianconeri non è bastato vincere 2-1 nella gara di ritorno a Torino dopo che la gara di andata era stata vinta 1-0 dai francesi. Lione ...