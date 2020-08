Controlli nel Napoletano: pistola in casa e ingrosso di pesce abusivo (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Proseguono incessantemente i Controlli dei carabinieri nelle aree a maggior rischio del centro storico di Torre Annunziata. Le operazioni dei militari dell’arma si sono focalizzate nella zona sud, tra il rione Murattiano e Torre Centrale. I Carabinieri della Stazione di Torre Annunziata hanno effettuato perquisizioni in via Cuparella. Ed è proprio lì che Gennaro Antille, 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione abusiva di armi, munizioni clandestine e ricettazione. I Carabinieri hanno trovato nella parete della sua abitazione un incavo nascosto tra i mattoni. Dentro c’era una pistola Beretta 92, in perfetta efficienza, trovata con il colpo in canna e 14 cartucce nel serbatoio. Altre 12 cartucce erano state accantonate ... Leggi su anteprima24

PsyMat : RT @HRomische: Non dovete fare l’appello a usare le mascherine, dovete ricordare che sono obbligatorie, e far piangere esercenti e clienti… - ReiKashino : RT @HRomische: Non dovete fare l’appello a usare le mascherine, dovete ricordare che sono obbligatorie, e far piangere esercenti e clienti… - riventheripper : RT @HRomische: Non dovete fare l’appello a usare le mascherine, dovete ricordare che sono obbligatorie, e far piangere esercenti e clienti… - HRomische : Non dovete fare l’appello a usare le mascherine, dovete ricordare che sono obbligatorie, e far piangere esercenti e… - MAURO72016404 : RT @ultimenotizie: Il governo britannico ha chiesto alla #Francia di aumentare i controlli sul canale della Manica nel tentativo di contene… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli nel Controlli nel crotonese: quattro arresti, altrettante denunce e tre segnalazioni CN24TV A Siena prosegue l’istallazione dei cassonetti 'intelligenti' ad accesso controllato

A Siena prosegue l’istallazione delle nuove postazioni di raccolta ad accesso controllato. Completata la zona di Isola d’Arbia, nei prossimi giorni i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ saranno posizionat ...

Sala Consilina: vigili accusati di furto e peculato

SALA CONSILINA. Furto aggravato e peculato. Questa l’accusa ai danni di due agenti della polizia municipale. Ad aver subito il furto sarebbe stato un uomo di 70 anni di Sala Consilina. L’episodio più ...

A Siena prosegue l’istallazione delle nuove postazioni di raccolta ad accesso controllato. Completata la zona di Isola d’Arbia, nei prossimi giorni i nuovi cassonetti ‘intelligenti’ saranno posizionat ...SALA CONSILINA. Furto aggravato e peculato. Questa l’accusa ai danni di due agenti della polizia municipale. Ad aver subito il furto sarebbe stato un uomo di 70 anni di Sala Consilina. L’episodio più ...